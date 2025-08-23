ياسمين الخطيب تعلق مجددًا على أزمة بدرية طلبة: «اعتذرت والناس رافضين»

تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب عن أزمة الفنانة بدرية طلبة وإحالتها لمجلس التأديب، بعدما خرجت في بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، وهاجمت خلاله متابعيها بتصريحات حادة أثارت موجة كبيرة من الانتقادات.

وقالت ياسمين الخطيب خلال برنامجها «مساء الياسمين»: «موضوع بدرية مش عايز يخلص، وأنا طلبت منها تعتذر وبالفعل اعتذرت، لكن الناس رافضين الاعتذار وبيقولوا إني واحد مشخصتيه»، مؤكدة أن الأمر تضخم ويحتاج إلى وضعه في سياقه الصحيح.

وأضافت: «المشخصاتي مش شتيمة، هو الفنان الممثل، والفنان سفير مصر وقوتها الناعمة، لكن لازم نعرف إن الفنانين مش هم أسياد البلد، أسياد البلد هما المجهولين: الموظف الشريف، الجندي اللي بيضحي بروحه، الضابط اللي شال روحه على كفه علشان أمن وأمان الشعب، وستات البيوت اللي بيخدموا.. دول أسياد البلد الحقيقيين، حتى لو محدش بيجري يتصور معاهم».

واختتمت حديثها مؤكدة أن هؤلاء البسطاء والمجهولين هم من صنعوا الفنان، وأن الاعتراف بقيمتهم واجب لا يقل أهمية عن تقدير دور الفن والفنانين.

يذكر أن مجلس نقابة المهن التمثيلية، قرر أمس الأول، الأربعاء 20 أغسطس، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورًا، وذلك بالإجماع، نظرًا لما صدر منها من تجاوز صارخ، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وفي أول تعليق من الفنانة بدرية طلبة، كتبت عبر «فيسبوك»: «اعتذار واجب لجمهوري المحترم اللي بيحبني، وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة إني أنساق ورا كتائب إلكترونية مأجورة، لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات، ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي لعمل فجوة بيني وبين جمهور محترم، حتى لما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لأنهم برضو دخلوا استفزوني وانسقت تاني وراهم».

وأضافت: «دى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كده، وأكيد اللي بيحبوني هيلتمسوا لي العذر، بكرر أسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودي، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي، والحمد لله أن هيتم تحقيق في نقابتي، أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توتر واستفزاز من حد، وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب».

المصري اليوم