والي الخرطوم يشيد بمبادرات جماعة أنصار السنة في دعم العودة للخرطوم وتقديم معينات للأسر

أدى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صلاة الجمعة بمسجد مركز جماعة أنصار السنة المحمدية بالسجانة بمحلية الخرطوم الذي تم افتتاحه اليوم برفع الآذان بعد توقف لأكثر من عامين وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير والمدير التنفيذي لمحلية أمدرمان سيف الدين مختار.

امام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور كامل عمر البلال تناول في الخطبة فضل الشكر والتأصيل في الشكر والمواقف التي تستوجب الشكر وبيانا مابين الحمد والشكر محييا المصلين الذين جاءوا من كل مكان ليشهدوا عودة المسجد ورفع الآذان وأشار لتهيئة المركز بالكهرباء والمياه وكل الخدمات خدمة للجيران وكل المناطق المجاورة داعيا الائمة بمساجد الولاية بأهمية نشر قيم الفضيلة والتكافل والتراحم في ظل الظروف التي فرضتها الحرب مشيرا الي أن الجماعة أطلقت من قبل الدعوة لكل السودان وهو المركز العام للجماعة ينطلق برفع الآذان والدعوة لكل الولاية مشيرا لوجود أكثر من ٨٠٠ منبر للجماعة موزعة علي كل السودان سيرفع فيها الاذان.

والي الخرطوم قال أن الجماعة ظلت مساندة للحق وسانده ولمعركة الكرامه وقدمت الشهداء والجرحي مشيرا لأسباب الحرب التي تعاون فيها بعض أبناء جلدتنا للتمهيد لها بإدخال الأجانب والمنظمات لاشعال الحرب وقال انتصرت فيها قواتنا المسلحة واردة الشعب السوداني وأضاف أن حكومة الولاية تقوم بواجبها في بسط الخدمات والامن باعتبار ذلك من أهم أسباب الاستقرار والتهيئة لعودة المواطنين ولفت للعمل الجاري عبر لجنة شئون أمن الولاية لوضع الخطط لإزالة كافة المهددات التي تتمثل في الوجود الأجنبي والسكن العشوائي والمخدرات كما أكد بأن المساعي في الخدمات وصلت لتشغيل كل المحطات النيلية بنسبة كبيرة وجاري العمل في توصيل التيار الكهربائي لاحياء الولاية خلال الفترة القريبة القادمة وقال هذه المرحله لا تقل عن الحرب اذا تعمل الولاية وباسناد الحكومة الاتحادية في الاعمار والتعافي للتمهيد لعودة كل مواطني الولاية.

من جانب تحدث الشيخ الدكتور نصرالدين عبدالوهاب نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية معلنا عن افتتاح المركز العام للجماعة بالسجانة والمسجد حتى يؤدي رسالته الدعوية ورفع الاذان وتقديم خدماته للمناطق المجاوره والتكافل وتقاسم الطعام والتعاضد ونبذ الجهوية والعنصرية واشاعة روح التسامح ومن ثم الانتقال لكل الولاية والبلاد عامه خلال المرحلة المقبله بالقيم الفاضله التي حث عليها الدين الحنيف وقال المركز والجماعة دائما في الميدان وكل المؤسسات تعمل واللجنة

النسائية المركزية التي تتلمس حاجيات الأسر العائده.

هذا وقد وقف الوالي علي البرنامج المصاحب المقام على شرف الزيارة بتوزيع بعض النماذج من احتياجات الأسر من الأواني المنزلية والاسرة وملحقاتها التي قدمها المركز النسائي بمركز جماعة أنصار السنة المحمدية والذي يشمل ثلاثة مبادرات تتمثل في العودة الطوعية وبرنامج الاعاشه المتمثلة في السلات الغذائية ومبادرة نهضة التعليم باستهداف عدد من المدارس بولاية الخرطوم بدعم من بعض الحسنات من دولة قطر واكدت زينب الطيب عبدالله ممثلة اللجنة بأن اللجنه سائره في نفس الطريق الذي تسير فيه جماعة أنصار السنه المحمدية ومشائخها في دعم الأسر السودانيه والوقوف مع القوات المسلحة حتى تعود الخرطوم كما كانت امنه ومستقره وغطت اللجنه بمشروعاتها عددا من الولايات ومعسكرات النازحين..

ولدي مخاطبته المبادره حيا الوالي اللجنه النسائية المركزية على مساعيها في تقديم الدعم للأسر العائده بالمعينات المنزليه والمواد التموينيه وطلاب المدارس والكساء والدعم المالي للأسر والتي سيكون لها اثرا كبيرا في الاستقرار وقدم الوالي دعما ماديا وعينيا يدعم مجهودات المبادرة لمزيد توسيع الدائرة لتوفير الاحتياجات الأساسية.

خرطوم نيوز