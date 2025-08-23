شمال كردفان تستقبل قافلة من سنار لدعم واسناد القوات المسلحة والقوات المساندة

استقبل والي شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله أمس قافلة ولاية سنار التي سيرتها المقاومة الشعبية بسنار في إطار دعم صمود الولاية وتعزيز التلاحم المجتمعي بين ولايات السودان في دعم واسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها حيث قام والي شمال كردفان بتدشين القافلة بحضور قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالإنابة وأعضاء لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان وعدد من المسؤولين بحكومة الولاية ولجنة الامن والمدير التنفيذي لمحلية شيكان.

وحيا والي شمال كردفان مواطني وحكومة ومكونات ولاية سنار على هذا الدعم والاسناد. مشيدا بجهود لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار وهي تقف جنبا الى جنب مع القوات المسلحة. مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعزز من قيم التكافل الوطني وتعكس عمق التلاحم الشعبي مع قواته وتعزز وحده الصف الوطني.

وجدد عبد الخالق ان فخر الولاية بأن تكون نقطة انطلاق لتحرير متبقي البلاد من المليشيا. مشيراً إلى أن القوات المسلحة والمساندة معها قادرة بعزيمة رجالها والتفاف الشعب معها في القضاء على المليشيا المتمردة.

وأشار اللواء الركن الصديق الجيلي قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالإنابة الى عراقة وتاريخ سنار وقال إن سنار كانت مفتاح النصر في معركة الكرامة. مشيدا بمبادرة اهل سنار التي تجسد روح الوطنية والانتماء وتؤكد وقوف الشعب السوداني صفا واحدا خلف قواته.

فيما أشار رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار اللواء الركن م النور عبد الرحمن رئيس وفد القافلة ان هذه المبادرة جاءت بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات بسنار دعماً وسندا لمواطني شمال كردفان والقوات المسلحة والمقاتلين في الخطوط الامامية ورفعا للروح المعنوية للجنود. مؤكداً أن القافلة تعبر عن روح التضامن والوطنية التي تجمع ابناء الوطن الواحد وقال إن مواطني الأبيض ضربوا اروع الأمثلة في الصمود وكانوا سدا منيعا في وجه المليشيا واعلنوا جاهزيتهم في المقاومة الشعبية بولاية سنار بتدريب المستنفرين والمشاركة في صفوف القتال في معركة الكرامة.

من جانبه رحب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان اللواء ركن م جمال الدين طه بالوفد الزائر. معبراً عن تقدير أهل الولاية لهذا الدعم الذي يعكس متانة العلاقات بين الشعب السوداني مشيدا بروح البذل والعطاء التي تميز بها أبناء سنار.

سونا