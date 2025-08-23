محلية أمدرمان: اليقبض على مجرمين ينهبون المواطنين تحت تهديد السلاح

مواصلة للمجهودات المبذولة من قوات الطوف المشترك لشرطة المحلية ووفقا لمعلومات مباحث الطوف والتي أفادت بوجود عدد (4) افراد يحملون أسلحة ويقومون بنهب المارة تحت تهديد السلاح بميدان الرابطة بود نوباوي والشهداء.

تحركت القوة فورا لموقع الحادث بميدان الرابطة حيث تم القبض على (ح أ آ) وهو في حالة سكر ويقود دراجة نارية بدون لوحات ويحمل بندقية كلاش وقرنيت.

وفي حي الشهداء تم القبض على المتهمين (م أ) يقود دراجة نارية بدون لوحات.

كما تم القبض على المتهم (ح ن ح) والمتهم (ع ح ع) يحملان ساطور تم فتح بلاغ لهما بالرقم 482 تحت الماده(69 ق ج) بقسم سوق امدرمان، ووضع الساطور معروضات لصالح البلاغ.

سونا