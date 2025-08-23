العثور على مفقودي بيشة متوفين في الصحراء

عثر أعضاء جمعية وسم للإنقاذ وجمعيات وفرق تطوعية أخرى صباح الجمعة على شابين متوفين من محافظة بيشة مفقودين من عصر يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت جمعية وسم للإنقاذ بأنها تلقت بلاغ من شرطة الجنينة عن شابين مفقودين من محافظة بيشة وبالبحث عن أحداثيات آخر برج تم الاتصال منه تبين أن احدهما اتصل بهاتفه الجوال بالقرب من برج على طريق الرين بيشة شرق رنية عند الساعة الخامسة صباح يوم أمس الخميس والآخر اتصل بعده بهاتفه الجوال من نفس البرج وخرجت الجمعيات والفرق التطوعية على اثر البلاغ للبحث عنهما.

وشارك من جمعية وسم 15 شخصا واستخدامنا طائرة الدرون والطائرة الشراعية وانطلقنا للبحث في الجهة المتوقع فقدانهما فيها باعتبار أن الشابين كانا قد خرجا لزيارة قريبهما الذي يتواجد في البر عند مواشيه وبمسح المنطقة تم العثور على احدهما تحت ضل شجرة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة متوفي من العطش قبل العثور عليه بساعات وبالبحث تم العثور على الآخر بالقرب من سيارتهما متوفي من العطش وما بين موقعا المفقودين مسافة كيلو متر وموقعهما سبحان الله قريب من مكان قريبهما الذين كانا يريدانه.

وباشرت الجهات المسؤولة إجراءاتها وتم نقل المفقودين لمحافظة بيشة.

وكانا الشابين قد خرجا عصر يوم الأربعاء على سيارة داتسون نيسان بيك اب يريدان قريبهما الذي يتواجد عند أغنامه في الصحراء لكن لم يصلانه وعند فقدانهما ابلغوا ذويهما الجهات الأمنية مساء يوم الخميس للبحث عنهما وخرجت الفرق تبحث عنهما صباح اليوم الجمعة وتم العثور عليهما متوفين من العطش في الصحراء.

