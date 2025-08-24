ثقافة وفنون

بفستان أنيق.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

2025/08/24
yasminEz
ياسمين عز

شاركت الإعلامية ياسمين عز، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت ياسمين عز، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

كما اختارت ياسمين عز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز ، في المكياج على اللون الأسود ليكشف جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها .

