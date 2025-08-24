بفستان أنيق.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية ياسمين عز، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت ياسمين عز، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

كما اختارت ياسمين عز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز ، في المكياج على اللون الأسود ليكشف جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها .

صدى البلد