وزارة الخارجية والتعاون الدولي ترحب بتنديد المفوض السامي لحقوق الإنسان بجرائم المليشيا في الفاشر

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أدان الهجمات التي شنتها المليشيا المتمردة على مدينة الفاشر المحاصرة، والانتهاكات التي ارتكبتها في معسكر أبوشوك للنازحين، بما في ذلك التصفيات العرقية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفي ما يلي تورد سونا نص البيان :

ترحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما ورد في البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، من تنديد بالهجمات التي شنتها المليشيا المتمردة على مدينة الفاشر المحاصرة، وجرائمها البشعة في معسكر أبوشوك للنازحين.

كما تُثمّن الوزارة موقف البيان الذي رفض وأدان بشدة التصفيات العرقية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها المليشيا.

إن وزارة الخارجية، إذ تُثمن هذا التنديد، تجدد دعوتها للأمم المتحدة وأجهزتها المختصة لتجاوز مرحلة التنديد والشجب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة ضد مليشيا آل دقلو المتمردة، بما يضمن إلزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 ورفع الحصار الجائر عن مدينة الفاشر فورًا.

كما تؤكد الوزارة على ضرورة تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية وفق القانون الدولي، لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتكررة ضد سكان المدينة ومعسكرات النازحين.

إن الوزارة تؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم لن يُسهم إلا في استمرار المعاناة الإنسانية، وأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة في حماية المدنيين وضمان احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.

