بقيادة الدكتور عبدالله عشميق.. «البلسم» تختتم حملتها الطبية في نيجيريا

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2025م، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

أجريت العمليات الجراحية في مستشفى «أمينو كانو التعليمي» وأيضا في مركز «المستقبل الطبي لأمراض القلب والأوعية الدموية» بمدينة كانو، وتمكن فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم أطباء وممرضين وفنيين، من الانتهاء من عمليات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية للكبار وجميعها ناجحة -بفضل الله-.

وأقيم مساء الجمعة الحفل الختامي الرسمي بمستشفى «أمينو كانو التعليمي» لتكريم فريق جمعية «البلسم» الطبي، وتضمن الحفل كلمة افتتاحية للبروفيسور عبد الرحمن أبّا شيشي، المدير الطبي التنفيذي بمستشفى أمينو كانو التعليمي، ومشاركات من أعضاء فريق جمعية «البلسم» الطبي، وكلمة شكر ختامية ألقاها البروفيسور محمد أبّا ساني، رئيس اللجنة الطبية الاستشارية.

وقد عبر المتحدثون خلال الحفل عن شكرهم العميق وامتنانهم الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، مشيدين بمستوى المهنية العالية والاحترافية التي ظهر بها الفريق خلال جميع مراحل تنفيذ الحملة، مؤكدين أن ما تم إنجازه يُعد غير مسبوق في مثل هذه الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة، وأن وجود الفريق السعودي أحدث نقلة نوعية في خدمات القلب داخل المستشفى.

وقاد فريق جمعية «البلسم» الطبي خلال رحلته إلى نيجيريا، الدكتور عبدالله عشميق، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين السعوديين المتطوعين، وتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، داخل غرف الرعاية والعمليات، وفي الكشف الطبي على المرضى لتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم.

ويأتي البرنامج الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في جمهورية نيجيريا الاتحادية، امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

