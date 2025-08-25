مدير مكتب رئيس مجلس السيادة يهاتف رئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مهنئًا بالفوز المستحق

هاتف مدير مكتب رئيس مجلس السيادة اللواء ركن عادل سبدرات، رئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم وكابتن المنتخب، حيث قدم لهما التهاني الحارة، بمناسبة فوز منتخب صقور الجديان وبلوغهم نصف النهائي في بطولة الأمم الإفريقية.

ونقل مدير المكتب للاعبين والجهاز الفني تحايا وتهاني السيد رئيس مجلس السيادة، مؤكدًا أن هذا الإنتصار يعد محل فخر وإعزاز لكل أبناء الشعب السوداني، بإعتباره ثمرة للروح القتالية والعزيمة التي تحلى بها نجوم المنتخب.