الإعدام لمتعاون مع قوات التمرد بأمدرمان

قدمت النيابة العامة – قطاع أمدرمان وسط، الأحد – المتهم (ن. ع. ك) للمحاكمة بموجب الدعوى رقم (565/2025) تحت المواد (26–50–52–186) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، أمام محكمة جنايات الأوسط أمدرمان برئاسة قاضي المحكمة العامة.

استمعت المحكمة لقضية الاتهام والدفاع، ومن ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم تحت المواد المذكورة، وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا).

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدان استنفر مع قوات التمرد في أمدرمان – منطقة أمبدة – وشارك معها عسكريًا في العمليات التي شنتها ضد الدولة، كما عمل في بعض الارتكازات التي أقامتها القوات المتمردة.

مثل الدفاع إدارة العون القانوني بوزارة العدل، فيما مثل الاتهام وكيل ثاني النيابة مولانا/ أحمد عمر عثمان.

سونا