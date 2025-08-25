إعادة اعمار مساحة (8) آلاف فدان من الغابات من جملة (10) آلاف فدان المستهدف هذا العام بالقضارف

اكملت حكومة ولاية القضارف إعادة استزراع مساحة (8) آلاف فدان باشجار الطلح والهشاب والكتر بعدد من غابات الولاية من جملة المساحة المستهدفة هذا العام والبالغة (10) آلاف فدان.

ووقف والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن وعدد من المسئولين صباح الأحد بغابة الفيل المحجوزة على اعمار مساحة (500) فدان جديدة لترتفع المساحة الى الف فدان من جملة (1500) فدان المستهدفة بالغابة ضمن خطة الحكومة الرامية لاعادة الغطاء الشجري بالغابات بعد عمليات التعدي الكبرى التى طالت القطاع الغابي بالولاية.

وأشار والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن لأهمية إعادة الغطاء الغابي بالولاية من خلال إعادة الاستزراع في كافة غابات الولاية التي طالتها عمليات التعدي. مشيدا بتعمير مساحة (8) آلاف فدان من الخطة المستهدفة هذا العام. مشيدا بالتجاوب والتفاعل الكبير من المواطنين وادراكهم لأهمية الغابات ووعيهم في نشر ثقافة المحافظة على الغابات.

وأكد المهندس عمار عبدالله سليمان مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية أهمية الغابات في تحقيق التوازن البيئي. مشيرا للتدخلات الكبيرة التي تمت هذا العام من أجل إعادة الغطاء الغابي بالولاية في إطار عمليات الحماية بمشاركة المجتمعات المحلية.

وجدد الدكتور عصام الدين عبدالكريم مدير الغابات بالولاية عزمهم على إعادة الغابات بالولاية لسيرتها الأولى من خلال خطة طموحة تستهدف إعادة الاستزراع فى جميع الغابات بجانب تواصل عمليات زراعة الأحزمة الشجرية مشيدا بالوعي الكبير للمجتمعات المحلية بأهمية الغابات ودورها في المحافظة على البيئة.

سونا