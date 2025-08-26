مبادرة “الله يبردي” الخيرية تنفذ مشروع المطبخ اليومي للأسر بأحياء الفاشر

نفذت “مبادرة الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، الأحد، مشروع المطبخ اليومي، استهدف تصنيع الوجبات الغذائية وتوزيعها للأسر بأحياء المدينة السكنية. جاء ذلك بدعم سخي وكريم من مجموعة الفاشر أصالة بأمريكا، في إطار تكية المبادرة التي توقفت لفترة بسبب توقف الدعم وندرة السلع الغذائية وارتفاع أسعارها نتيجة الحصار المفروض على المدينة.

وأشاد رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة، أبو بكر عبد الجبار محمد، بالمساعدات الكبيرة التي قدمتها مجموعة الفاشر أصالة لكل المبادرات والتكايا على مستوى مدينة الفاشر والولاية، في ظل الحصار والتجويع المفروض من المليشيا.

وأكد أن الوضع الإنساني بولاية شمال دارفور والفاشر يتجاوز التصور، مشيرا إلى معاناة الأسر في الحصول على الغذاء.

ووجه عبد الجبار نداءً عاجلًا لكل الخيرين والمنظمات بضرورة الوقوف مع المبادرة لإغاثة الأسر بأحياء سكنية ومراكز إيواء النازحين بمدينة الفاشر.

من جهتهم، أثنى ممثلو الأسر على مبادرة “الله يبردي” للخدمات الإنسانية التي قدمتها لهم، وطالبوا باستمرار تكايا الإطعام وسقيا مياه الشرب وتوزيع السلال الغذائية لتخفيف المعاناة. وتوجهوا بالدعاء لله أن يبارك لمجموعة الفاشر أصالة بأمريكا على وقفتهم الصلبة تجاه أهلهم.

سونا