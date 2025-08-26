جرائم وحوادث

حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور

2025/08/26
عروس

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في تعرض عروس لتلف في خلايا المخ ومعاناتها خلال إجرائها فيلر في مركز تجميل بالعجوزة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا رقم 6011 لسنة 2025 بنيابة العجوزة، من شخص يفيد تضرره من م.ف طبيب تخدير، و”س.ف” مدير مركز تجميل اتهمهما فيه بالإهمال.

وقال إن شقيقته “إ.ك”، 26 سنة، ذهبت للمركز لإجراء عملية تجميل حقن فيلر لدى الأول بمركز التجميل، وخلال تخدير الأماكن المترهلة حدث لها مضاعفات، أقدموا على إثرها بنقلها لمستشفى خاص وحجزها في الرعاية المركزة لمعاناتها من التهاب رئوي وتلف في خلايا المخ.

وتبين أنها تفاجأت بآلام في القلب وتعرضها لحالة إغماء فجرى نقلها للمستشفى وذلك قبل حفل زفافها بـ15 يومًا.

وتواصل النيابة التحقيقات.

صدى البلد

