الدوحة.. إغلاق سوبر ماركت شهير لمخالفة الاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة الصحة العامة، الاثنين، عن إغلاق سوبر ماركت “جنات” في منطقة الدوحة الجديدة، لمدة 7 أيام لمخالفته القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته.

ويأتي الإغلاق ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة سلامة الغذاء في الوزارة للمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة العامة حرصها على ضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء المتداول في السوق المحلي.

الشرق القطرية