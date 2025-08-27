شادي شامل ينشر صورة نادرة لـ عبدالحليم حافظ ويعلق: «العندليب كان ماشي على الموضة»

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة نادرة للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ظهر فيها بإطلالة صيفية بسيطة وعصرية تعكس روح الموضة في تلك الحقبة.

ونشر شامل الصورة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» وعلق قائلًا: «العندليب كان ماشي على الموضه، شياكه في كل حاجة، الله يرحمك»، وتفاعل معها متابعوه بكلمات حب واشتياق للفنان الراحل، الذي ما زال حاضرًا بأعماله الخالدة.

يذكر أن الفنان شادي شامل كان قدم بطولة مسلسل العندليب وجسد دور الراحل عبد الحليم حافظ، بعدما فاز في مسابقة كانت اقامتها شركة العدل جروب، وشارك في بطولة المسلسل النجمة عبلة كامل، وكمال أبو رية، ومجدي كامل من تأليف مدحت العدل، وإخراج جمال عبد الحميد.

المصري اليوم