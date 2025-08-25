كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

تهاني عاطرة لأبنائنا طلاب الشهادة السودانية في معسكرات شرق تشاد الذين اجتازوا الامتحانات اليوم نوجه شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام ، بدءًا من لجان الامتحانات في وزارة التربية ، وأعضاء حكومة الإقليم واللجان التنفيذية و حكومة تشاد و منظمة اليونيسف و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة السودانية في تشاد جهودكم المتكاملة والملهمة كانت لها الأثر الكبير في تأمين بيئة تعليمية ملائمة ونتمنى لطلابنا النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية القادمة.

رصد – “النيلين”