سياسية

مناوي: تهاني عاطرة لأبنائنا طلاب الشهادة السودانية في معسكرات شرق تشاد

2025/08/25
sudanmap2020
خريطة السودان
كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
تهاني عاطرة لأبنائنا طلاب الشهادة السودانية في معسكرات شرق تشاد الذين اجتازوا الامتحانات اليوم نوجه شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام ، بدءًا من لجان الامتحانات في وزارة التربية ، وأعضاء حكومة الإقليم واللجان التنفيذية و حكومة تشاد و منظمة اليونيسف و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة السودانية في تشاد جهودكم المتكاملة والملهمة كانت لها الأثر الكبير في تأمين بيئة تعليمية ملائمة ونتمنى لطلابنا النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية القادمة.
رصد – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/25