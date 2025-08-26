التقى عبد القادر سالم والنور الجيلاني.. عقار يتفقد عدداً من المؤسسات الخدمية بولاية الخرطوم

تفقّد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، سير العمل في محطة الصرف الصحي بولاية الخرطوم ومحطة مياه المقرن ومحطة كهرباء ود البشير ومقر المجلس التشريعي الانتقالي بعد أن طالها التخريب الممنهج على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

والتقى سيادته في إطار زيارته التفقدية للمؤسسات الخدمية بولاية الخرطوم قيادة السلاح الطبي وإدارة مستشفى علياء واطّلع على ترتيبات الإدارة للنهوض بالقطاع الصحي .

واطّلع نائب رئيس مجلس السيادة لدي لقائه وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة، على الموقف الأمني والجنائي بالولاية واستراتيجية قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.

وثمن عقار لدي لقائه عدداً من الرموز المجتمعية بولاية الخرطوم ونخبة‬ من الشعراء والفنانين والدراميين في مقدمتهم عبد القادر سالم والنور الجيلاني ثمن صمود الفنانين والدراميين ووقوفهم إلى جانب القوات المسلحة ومساهمتهم في رتق النسيج الاجتماعي وإثراء الوجدان السوداني.

وأكد سيادته أن الدولة بعد نهاية الحرب ستتفرغ للمصالحات المجتمعية وإعادة بناء الشخصية السودانية بغرض الحفاظ على وحدة السودان وتقدمه وازدهاره.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة قد اجتمع في مستهل زيارته برئيس هيئة أركان القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وبحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية في البلاد.