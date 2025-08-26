والي كسلا يؤكد التزام حكومة الولاية بمعالجة قضايا التعليم والمعلمين

أكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق، التزام حكومة الولاية وسعيها لمعالجة قضايا التعليم والمعلمين خاصة مسألة الاستحقاقات المالية، مشيرا في ذات الوقت الى ان التعليم يأتي في مقدمة اهتمامات حكومة الولاية باعتباره العنصر الأساسي والاول في احداث النقلة وتطوير المجتمع.

واشاد الوالي خلال الاجتماع المشترك الذي ضم وزيري التربية والتوجيه والمالية والقوى العاملة الى جانب المدراء التنفيذيين لمحليات كسلا ـ القربة ـ شمال الدلتا ـ ود الحليو بحضور ممثلي الهيئة النقابية والاتحاد المهني للمعلمين انعقد أمس، اشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون من اجل التعليم رغم الظروف المعلومة وتاخير استحقاقاتهم و قال “اننا نامل في ان يجد التعليم حظه من الاستمرارية دون اي اشكاليات وبداية عام دراسي جديد مستقر” .

واوضح وزير التربية والتوجيه الاستاذ عثمان عمر عثمان ان الاجتماع كان مثمرا وجاء في اطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر المقبل، واشار الو التزام والي الولاية مع الادارات التنفيذية للمحليات خاصة المحليات الكبري تجاه التعليم .

وكشف عن انتظام صرف مرتبات المعلمين بصورة طيبة خلال الاسبوع القادم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ذلك بصرف مرتب ثلاثة اشهر (مايو ـ يونيو ـ ابريل ) بالاضافة الى صرف مرتب شهرين لمعلمي المرحلة الثانوية.

وقدم شكره للمعلمين لجهدهم وتفانيهم في العمل وماقدموه من صورة مشرقة تعكس دور المعلم الوطني الكبير منوها إلى ان العام الدراسي السابق انقضى بصورة طيبة، معربا عن تمنياته ان ينقضي العام الدراسي الجديد ايضا بصورة افضل عن السابق.