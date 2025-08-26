والي ولاية النيل الأبيض يدشن برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة لعدد 8750 أسرة بتكلفة 2 مليار و608 مليون جنيه

دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بقاعة محلية كوستي صباح الاثنين برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة الذي تنفذه مفوضية الأمان والضمان الاجتماعي بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بتمويل من وزارة المالية ويستهدف البرنامج 8750 أسرة بمبلغ قدره 2 مليار و608 مليون جنيه .

بحضور الأستاذ محمد علي سالم مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر ، والدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، والدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه، والاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي، والدكتور محمد بردسول مدير قطاع التنمية الاجتماعية ، ومدير بنك السودان المركزي فرع كوستي، ومدير بنك الادخار كوستي، وعدد من قيادات الاجهزة الأمنية والشرطيه ومديري المؤسسات والجهات ذات الصلة .

وقال والي النيل الأبيض أن هذا البرنامج يأتي في وقت اتسعت فيه دائرة الفقر بسبب الحرب التي أثرت على كل فئات المجتمع، ودعا لأهمية التكاتف والتضامن من أجل تقديم المساعدات الازمة للأسر الأكثر حوجه وأضاف “نحن مع الفقراء” .

واشار الى ان حكومة الولاية تسعى لفتح منافذ للبيع المخفض وتمكيك وسائل إنتاج للأسر الفقيرة عبر إدارة التمويل الأصغر لمساعدة الفقراء على زيادة دخلهم وتحسين اوضاعهم المعيشية .

ووجه بمشاركة الضباط الاداريين بالمحليات والوحدات الإدارية ولجان الطوارئ والخدمات في الوصول للمستهدفين وإعطاء الاولويه لأسر الشهداء.

وأشاد الوالي بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمان وقطاع التنمية الاجتماعية وإدارات الرعاية الاجتماعية بالمحليات في تقديم المساعدات الإنسانية للشرائح الضعيفة .

من جهته أوضح الاستاذ محمد علي سالم مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر أن هذا البرنامج من البرامج التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لانه يستهدف الفئات الضعيفة خاصة أسر الشهداء ، الأرامل ، وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، واشار الى ان البرنامج واجه عدة تحديات بسب شح السيولة وان المفوضية تجاوزت الأمر بفتح حسابات بنكية لكل المستهدفين .

وأبان أن هذه الدفعية بها متأخر في العام 2024 بالإضافة لعدد أربعة شهور في العام 2025 ، واكد ان الشهر القادم سيشهد دفعية جديدة لعدد 21 أسرة .

من جهته أكد الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية أن هذا البرنامج سينعكس ايجابا على الأوضاع المعيشية للشرائح الفقيرة ، وأشاد بنجاح الجهات المنفذة للمشروع في تجاوز التحديات والاستمرار في الوصول للمستهدفين .