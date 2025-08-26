صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة رش وتطهير شامل لمطار الخرطوم وتشغيل (3) عيادات متكاملة

سجل مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين زيارة ميدانية إلى عيادة مطار الخرطوم الدولي، يرافقه كل من مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة د. محمد التجاني، والمدير التنفيذي لمكتب المدير العام أ. عبدالعظيم عيدروس، بهدف الوقوف على أوضاع العيادات الصحية بالمطار وبحث سبل تطويرها وتوسعتها.

واستقبل الوفد الزائر كل من الفريق سر الختم بابكر الطيب مدير مطارات السودان، وأستاذ أيمن عفيفي مدير مطار الخرطوم.

وتهدف الزيارة إلى ترتيب آلية تشغيل العيادات بالمطار، حيث تم التأكيد على ضرورة توسعة العيادة الحالية لتضم عيادتين إلى ثلاث عيادات، تعمل على مدار الساعة عبر ثلاث ورديات، بإشراف أطباء مختصين، وتزويدها بسيارة إسعاف متكاملة ضمن خطة ولاية الخرطوم لتعزيز الخدمات الطبية في المرافق الحيوية.

وناقش الاجتماع الذي التأم بمكتب المدير العام لمطارات السودان إمكانية الاستفادة من تجارب الوزارة السابقة قبل الحرب، لا سيما في مجال بنوك الدم والطوارئ، وأبدت الوزارة استعدادها لدعم العيادات بخمس عجلات طبية وتوفير معامل للفحوصات الضرورية، إلى جانب حملة رش صحية شاملة للمطار بقيادة د. محمد التجاني.