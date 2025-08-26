سياسية

هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه تقف علي معالجة وتصريف مياه الأمطار بولاية الخرطوم

2025/08/26
rainsudan
أمطار وسيول
قام المهندس مختار عمر صابر مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم للوقوف علي آثار الأمطار التى هطلت ليلة البارحه بمعدلات متفاوته في كل من محلية بحري ومحلية شرق النيل ومحلية الخرطوم حيث وقف المدير العام علي معالجة وتصريف مياه الأمطار بشارع النيل الخرطوم أمام وزارة الصحة و نفق جسر المنشيه وشارع أفريقيا وشارع محمد نجيب كما قامت فرق المعالجات بتسيير المياه ومعالجتها بالكامل مما سهل في انسياب حركة المرور.
وأوضح مهندس مختار عمر صابر بان معدلات الأمطار كانت عاليه جدا وان المعالجات التى تمت هى معالجات لتصريف مياه الأمطار في مصارفها الرئيسية ونوه لأهمية مراعات فتحتات التصريف في الطرق والي عدم رمى الانقاض والمخلفات في الطريق العام.
