هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه تقف علي معالجة وتصريف مياه الأمطار بولاية الخرطوم

قام المهندس مختار عمر صابر مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم للوقوف علي آثار الأمطار التى هطلت ليلة البارحه بمعدلات متفاوته في كل من محلية بحري ومحلية شرق النيل ومحلية الخرطوم حيث وقف المدير العام علي معالجة وتصريف مياه الأمطار بشارع النيل الخرطوم أمام وزارة الصحة و نفق جسر المنشيه وشارع أفريقيا وشارع محمد نجيب كما قامت فرق المعالجات بتسيير المياه ومعالجتها بالكامل مما سهل في انسياب حركة المرور.

وأوضح مهندس مختار عمر صابر بان معدلات الأمطار كانت عاليه جدا وان المعالجات التى تمت هى معالجات لتصريف مياه الأمطار في مصارفها الرئيسية ونوه لأهمية مراعات فتحتات التصريف في الطرق والي عدم رمى الانقاض والمخلفات في الطريق العام.

خرطوم نيوز