سياسية

لماذا تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر؟

2025/08/27
مستشفي الفاشر حرب

لماذا تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر؟.. الكاتب والباحث السياسي محمد تورشين يجيب.

شاهد:

الجزيرة – السودان

