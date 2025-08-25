حكم بالسجن المؤبد على مشارك مع قوات التمرد بام درمان

قدمت النيابة العامة قطاع امدرمان وسط اليوم المتهم ( ا ا ي ) للمحاكمة امام محكمة جنايات امدرمان وسط بموجب الدعوى الجنائية رقم ( ٣ ) للعام ٢٠٢٥ تحت المواد (٢٦ / ٥٠ / ٥١ / ١٨٦) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠م.

حيث تلخصت الوقائع بان المتهم تعاون واستنفر مع القوات المتمردة بمنطقة المرخيات غرب امدرمان وعمل بالارتكازات متزينا الزي المعروف بتلك القوات وحمل السلاح وشارك معها في العمليات القتالية التي شنتها على الدولة .

وقدم الاتهام عدد ثلاثة شهود اكدوا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهمة للمتهم لمخالفة المواد المذكورة وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت قرارها بادانة المتهم تحت المواد اعلاه وحكمت عليه ب ( السجن المؤبد المدة (20) سنة