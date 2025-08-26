بموت أبو القاسم قور ذبل جلال النقد الطامح في السودان

( إن يكن حزنا فللحزن ذبالات مضيئة )

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

قبل عشرة أيام فقط كتبت إليه الرسالة التالية :

أستاذي البروفيسور أبو القاسم قور .. وللقمح بعد الحصاد التحية

حقا، ليس لي قدرة التعبير وأنا في مقام شخصك وإنجازاتك العلمية، غير أن أتكأ على تعبير شاعرنا الفذ صلاح أحمد إبراهيم ومقولته الشاهقة : ( وللقمح بعد الحصاد التحية )

أستاذي العلامة، كبير أساتذة النقد في بلادي البروفيسور أبو القاسم قور حامد ، أبهجني صدور كتابك الجديد الشاهق المعاني :

ثقافة السلام والمسرح التنموي

( مقاربات الدراما من التطهير إلى التحول ) ..

جميل احتدامك في ساحات العطاء الفكري، ممسكا رمح الحروف تمتح دائرة المعارف الإنسانية من صدق كلماتك المنيرة .

وأنت عندي كبير أساتذة النقد والدراسات الدرامية في السودان، تتلمذت عندك، ونهلت من فيوضات علمك، وشرفت بأنك أول مشرب سقا شخصيتي باتجاهات ( التفكير النقدي ) والإمساك بنظرية النقد ولا أزال استقي من أفكارك ما استطعت .

أستاذي البروفيسور قور، بأجمل عبارات التهاني وأصدق مشاعر الفرح، أبعث إليك رسالتي هذه .. سائلا الله أن يبارك في مسعاك الجميل .

وهنيئا لنا بك وبإنجازك العلمي الباهر، مضافا إلى إنجازاتك السابقة .

ولك التحية والإحترام

تلميذك : فضل الله أحمد عبدالله

فكتب البروفيسور أبو القاسم قور معلقا على رسالتي : قائلا :

عزيزى الأديب مرهف الكلمات خلوق الطبع والسجية، موطأ الأكناف ، الدكتور فضل الله احمد عبدالله ..

عندما قرأت كلماتك ومدحك لي خطرت فوق رأسى مفردة بقارية ، بها من الدراما ، والكوميديا درجة ، وهى مفردة ( الحنفاش ) … والفعل منها يتحنفش ، وتحنفش ، حنفشة ، واظنها تعنى تبختر ، وانتفخ بخيلاء …. تلك حالى حتى رددت قول المتنبئ : وإني وإن كنت الأخير زمانه

لآت بما لم تستطعه الأوائل .

ثم تذكرت قول المولى عز وجل ” وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ” صدق الله العظيم . فاستغفرت ربى كثيراً فهدأت الحنفشة. وبما انك كاتب مجيد ، وناقد نحرير ، اقترح لك أن تكتب لنا نصاً درامياً بعنوان ” الحنفاش” .. دمت نهراً بين الحقول ..

ذلك هو أستاذي البروفيسور أبو القاسم قور حامد ،

أبو القاسم قور، الذي فجعنا برحيله المر مساء الأمس الأربعاء 20 أغسطس 2025م

أبو القاسم قور الناقد المثقف الذي فاض بشخصية علمية متقدمة ارتبطت بمغزى الفكر والتفكير وبجهود معرفية جدلية انتبهت مبكرا وعيا بالتفكير النقدي واتجاهته .

( اللهم ارحمه واغفر له واجعل الفردوس الأعلى من الجنة مسكنه ومستقره )