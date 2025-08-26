من أحاجي العودة ():

أ. Ahmad Shomokh

كتب..

أحمد شموخ.

السودانيين ديل رجعوا بتضحيات كبيرة من ابطال الحرس الرئاسي والفرقة ١٩ مروراً باللواء ياسر وأيوب وطاهر عرجة والعميد عرديب ومهند وأمين وهيثم بوش ومحمد صديق وطه كمال .. شهدائنا مصابيح الطريق!

مئات الاف السودانيين رجعوا بيوتهم بكرامة وعزة مرفوعي الرأس لا رجعوا بتفاوض ولا برباعية ولا خماسية ولا ثلاثية ولا حناس شيطان العرب ومرتزقته ومليشياته ولا حراسة إيساف .. عشان يجو ينغّصوا علينا البرهان وكامل ادريس فرحتنا بتهاون قدام التضحيات دي ويجيبو لينا طه عثمان الحسين جديد زي المنصوري بسلطة تنفيذية وتشريعية!

#وزير_أبوظبي

#الإمارات_دولة_عدوان