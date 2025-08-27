حكم بالسجن المؤبد على مشارك مع المليشيا المتمردة بولاية الجزيرة

قدمت النيابة العامة ودمدني، الثلاثاء، المتهم (ن أ ع) للمحاكمه في الدعوى الجنائية رقم 3943 / 2025 تحت المواد ( 26/ 50 /51 /186) ق ج لسنة 1991 تعديل 2020 .

وتعود تفاصيل الدعوي بناء على بلاغ قيد امام النيابة العامة بود مدني يفيد بتعاون المتهم مع القوات المتمردة وان المتهم كان يتبع للشرطة العامة بولاية الجزيرة التي نصبتها قوات التمرد .

وكان يعمل في قسم شرطة رفاعه وقسم شرطة تمبول كما كان يعمل في تنظيم حركة المواصلات الداخلية بين رفاعة وتمبول .

وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة الجنائية العامة برئاسة القاضي أيمن الطيب حكما قضى بالسحن المؤبد في مواجهته وذلك لمخالفته المواد المذكوره .