ولاية نهر النيل: بحث تطوير آليات دعم المجهود الحربي

بحث والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الثلاثاء، مع رئيس المقاومة الشعبية الفريق بشير مكي الباهي تطوير آليات دعم المجهود الحربي .

وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ان المقاومة الشعبية شكلت صورة حية لتلاحم الشعب مع القوات المسلحة.

واكد والي نهر النيل ان ولايته لن تتوقف عن عمليات التدريب العسكري حتى تحرير كل البلاد من دنس التمرد وإن القوافل مستمرة لدعم المتحركات في محاور القتال بذات النهج الذي قدمته ولاية نهر النيل من قبل وكانت نموذجا لكل ولايات السودان .

وأمن الوالي على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتلاقى فيها الافكار من اجل دعم واسناد القوات المسلحة.

وحيا والي نهر النيل دور المرأة في المقاومة الشعبية .

واشار الى الاعمال التي قدمتها ولاية نهر النيل في عمليات اعمار ولاية الخرطوم بالدعم المادي والعيني .

الى ذلك قال رئيس المقاومة الشعبية الفريق بشير مكي الباهي ان المقاومة وقفت على اداء المقاومة الشعبية في عدد من ولايات السودان من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الابيض والقضارف وغيرها ، معلنا عزم المقاومة الشعبية على عقد مؤتمر عام يناقش قضايا المقاومة الشعبية الخطط والمستقبل من خلال (9) محاور.

وابان ان المقاومة الشعبية حققت تلاحما بطوليا مع القوات المسلحة في حرب الكرامة غير مسبوق في تاريخ الشعوب .