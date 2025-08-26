الحوار السوداني–السوداني الشامل الذي لا يستثني أحدا.. كامل ادريس يقود نفره لنظافة الخرطوم غدا توطئة لعودة المواطنين

وأكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس، أن المجلس أولى في اجتماعه اهتماما بالحوار السوداني–السوداني الشامل الذي لا يستثني أحدا، ضمن برنامج الحكومة لتعزيز الاستشفاء الوطني، وتطوير العلاقات الخارجية عبر الدبلوماسية الرسمية والشعبية، والعمل على تحقيق السلام في مختلف أنحاء السودان.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب الجلسة الأولى لحكومة الأمل والأولي في ولاية الخرطوم الثلاثاء برئاسته، أن الإجتماع ناقش أنشطة وخطط الوزارات من اليوم وحتى نهاية هذا العام، بالتركز على خدمات المواطن ومعاش الناس، بجانب خطط إعادة الإعمار.

ونوه إدريس إلى أن الأولويات المقبلة تشمل إعادة الإعمار، تقوية الإقتصاد، حفظ أمن المواطن، تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، بجانب دفع القطاعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.