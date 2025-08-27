بمبادرة من الجهاز العربي للتسويق وبرعاية السفارة السودانية بمصر وضع رؤية لإعمار السودان

انعقدت يوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة جلسة عمل خاصة بعنوان “إعادة الإعمار: المنهج والتجارب الدولية” برعاية سفارة السودان بالقاهرة، وبمبادرة من الجهاز العربي للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وشهدت الجلسة حضور السفير عمر الفاروق سيد كامل نائب رئيس بعثة السودان لدى مصر، والسفير المحمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والخبراء وممثلي منظمات إقليمية وقطاع الأعمال.

وناقشت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بعملية إعادة إعمار السودان، مؤكدة أهمية وضع خطط عملية لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية بما يضمن نجاح العملية على أسس مستدامة.

كما شددت على ضرورة متابعة مخرجات المؤتمرات السابقة التي تناولت جوانب الإعمار في مجالات الخدمة المدنية والقطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

واستعرض المشاركون عدداً من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال إعادة الإعمار، وما وفرته من منصات تشريعية ومؤسسية فعالة أسهمت في جذب الشركاء الدوليين، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تلك التجارب وتكييفها مع واقع السودان.

وأكدت الجلسة على الدور المحوري للجهاز العربي للتسويق في تبني المبادرات الداعمة لإعادة الإعمار، داعية إلى إعداد برنامج عمل متكامل يستوعب الخبرات الدولية ويترجمها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

كما شدد المشاركون على الدور المرتقب لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في فتح آفاق جديدة لدعم جهود إعادة البناء.