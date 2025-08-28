ما هو مرض هيا مرعشلي المزعج الذي كشفت عنه؟

كشفت النجمة هيا مرعشلي عن معاناتها من مرض BPPV، الذي يُطلق عليه باللغة العربية “دوار الوضعة الانتيابي الحميد” أو “الدوار الموضعي الانتيابي الحميد”، وشاركت متابعيها عبر خاصية “الستوريز” تفاصيل العلاج الذي تتناوله لتخطي حالة الدوار الصعبة التي تعاني منها بسبب مرضها.

ويبدو أن النجمة اللبنانية تتفاعل مع مرضها بسلاسة وعفوية، حيث شاركت صورة لعلبة الدواء وأرفقتها بتعليق طريف كتبت فيه: “في فترة معاناتي مع الدوار، إذا كنتم تعلمون بذلك”، مع “إيموجي” لوجوه ضاحكة وأخرى حزينة ومتعبة.

وهذا المرض هو اضطراب شائع في الأذن الداخلية يسبب نوبات قصيرة ومفاجئة من دوران الأشياء من حولك عند تحريك الرأس في أوضاع معينة، وغالباً ما يحدث هذا بسبب انفصال بلورات الكالسيوم من الأذن الداخلية وتراكمها في القنوات الهلالية، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة المزعجة.

ويعتبر “الدوار الموضعي الانتيابي الحميد” (BPPV)، أحد أكثر أسباب الدوار شيوعاً، وهو يحدث بشكل مفاجئ ويسبب إحساساً بالدوران أو الحركة غير المتوازنة. وعلى الرغم من أنه غير خطير ولا يسبب أي خطر صحي، ولكنه قد يكون مزعجاً جداً ويمنع المريض من الحركة.

ما هي الأعراض الشائعة لهذا المرض؟

تبدأ الأعراض عادة بالشعور فجأة بالدوار بعد أدنى حركة بالرأس، وغالباً ما يستمر لبضع ثوانٍ أو أقل من دقيقة. وقد تشمل الأعراض أيضاً الغثيان والقيء وحركة غير طبيعية في العينين.

طرق علاج مرض BPPV

يلجأ الأطباء لوصف الأدوية التي تعيد البلورات إلى مكانها الصحيح في الأذن الداخلية، مما يحسّن الأعراض لدى معظم المرضى، ويختلف الدواء باختلاف حالة كل مريض، ولكن الفنانة هيا مرعشلي كشفت أنها تستخدم دواء Dizinil الذي يتحكم في الدوخة المصاحبة لدوار الحركة ويخفّف الغثيان والقيء.

كذلك يتم علاج “الدوار الموضعي الانتيابي الحميد” (BPPV) من طريق مناورات إعادة تموضع البلورات في الأذن الداخلية، أشهرها مناورة “إيبلي”، التي تتضمن سلسلة من حركات الرأس والجسم لإخراج الجسيمات المسبّبة للدوار من القنوات نصف الدائرية.

وقد تتطلب بعض الحالات المستعصية جلسات إعادة تموضع متكررة، وفي حالات نادرة جداً يمكن اللجوء إلى العلاجات الجراحية.

مجلة لها