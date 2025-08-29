بحجة العلاج الروحاني.. ضبط شخص بالإسكندرية ينصب على المواطنين

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي” – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

