السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة يقدم واجب العزاء في شهداء الهلالية
قدم السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واجب العزاء في شهداء مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة ، حيث ارتكبت مليشيا آل دقلو الإرهابية بحق أهلها واحدة من أكبر المجازر بحق المدنيين وأكثرها وحشية في نوفمبر ٢٠٢٤م، عندما قتلت المليشيا بدم بارد أكثر من ألفي مواطن من أبناء المنطقة وفرضت عليهم حصار خانق حرمتهم خلاله من الدواء والغذاء وكل مقومات الحياة وشردت الآلاف منهم، وقد قام سيادته بزيارة أسرة الشهيد المقدم ركن أحمد النور الإمام الذي استشهد بمحيط القيادة العامة في أبريل ٢٠٢٣م.
وقد احتشدت جموع غفيرة من مواطني المنطقة لدى استقبال سيادته وسط هتافات (شعب واحد جيش واحد).
وفي ختام زيارته لشرق الجزيرة توقف سيادته بقرية العيدج حيث قام بتحية أهالي المنطقة وتفقد أحوالهم.
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة