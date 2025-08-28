والي نهر النيل يؤدي واجب العزاء في ضحايا المنازل المنهارة بسبب الامطار في الدامر

ادى والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، واجب العزاء، الاربعاء، في ضحايا المنازل المنهارة بسبب الامطار في عدد من الاحياء بمدينة الدامر، برفقة وزير الرعاية الإجتماعية تهاني ميرغني عبد الحفيظ والمدير التنفيذي لمحلية الدامر محمد محمدو ومدير المخابرات العامة بالولاية اللواء ياسر البشير ومدير شرطة ولاية نهر النيل العميد مبارك مصطفى الحسن.

كما قدم تعازيه للاسر التي فقدت افرادها في مناطق الشعديناب جنوب ومربع 38 بمحليات شندي والمتمة، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها مناطق الولاية المختلفة عشرة وفيات .