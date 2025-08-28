عمر صديق يلتقي أعضاء اللجنة العليا لحصر وجمع الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق بوزارة الخارجية

وجه السيد وزير الدولة بوزارة الخارحية والتعاون الدولي السفير عمر صديق خلال لقائه صباح الاربعاء باعضاء الجنة العليا لحصر وجمع الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق بالوزارة برئاسة السفير خالد عباس النعيم، بمواصلة عمل اللجنة لحفظ ذاكرة الوزارة، مؤكداً على توفير كامل المعينات والميزانيات والدعم المادي والمعنوي مشيداً بالروح الوطنية والهمة العالية الذي اتسم به اداء لجنة المباني.

من جانب اخر أكد رئيس اللجنة في تصريح (لسونا) أهمية الحفاظ على تاريخ وزارة الخارجية، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة على إستعداد لإنجاز هذه المهمة التي تعتبر امتداداً لمهام لجنة معاينة المباني وتنفيذاً لإحدى توصياتها .

واكد ان اللجنة شرعت بالفعل في إعداد خطط عملها وتعهدت بإنجاز مهامها في الوقت المحدد.