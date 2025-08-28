رش الجزيرة جوياً لمكافحة نواقل الأمراض بدعم من منظومة الصناعات الدفاعية

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح حملة الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض .

وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح الاربعاء مندوب منظومة الصناعات الدفاعية الأستاذ هيثم المأمون إن الولاية لا تالو جهداً من أجل صحة وسلامة المواطن .

من جانبه كشف مندوب الصناعات الدفاعية أن الرش الجوي يستمر 45 ساعة تغطي كل محليات الولاية بكلفة 60 ألف دولار .

فيما أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن أولويات الصرف لبرامج وزارة الصحة .