رش الجزيرة جوياً لمكافحة نواقل الأمراض بدعم من منظومة الصناعات الدفاعية
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح حملة الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض .
وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح الاربعاء مندوب منظومة الصناعات الدفاعية الأستاذ هيثم المأمون إن الولاية لا تالو جهداً من أجل صحة وسلامة المواطن .
من جانبه كشف مندوب الصناعات الدفاعية أن الرش الجوي يستمر 45 ساعة تغطي كل محليات الولاية بكلفة 60 ألف دولار .
فيما أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن أولويات الصرف لبرامج وزارة الصحة .
وأكد الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض إن برنامج الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض يستكمل جهود وزارته في القضاء على نواقل الأمراض، معلناً إستمرار الجهود في مكافحة الطور اليرقي برش البرك والمستنقعات وتكثيف حملات الرش الرزازي والضبابي .
