جهاز المغتربين: تشكيل لجنة تسيير جديدة للجالية السودانية بالمنطقة الغربية (جدة) بالسعودية

أعلن الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد، الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج، أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير جديدة للجالية السودانية بالمنطقة الغربية (جدة) في المملكة العربية السعودية، خلفًا للجنة السابقة التي انتهت فترتها، وذلك وفقًا للقانون.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز التوافق الوطني، دعم إعادة الإعمار، وإشاعة روح الوحدة بين أبناء الوطن. وأوضح دكتور عبد الرحمن في تصريح (سونا) أن تشكيل لجنة التسيير تم بالتشاور مع القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة، مشيرًا إلى أن أهداف اللجنة تشمل محاربة الظواهر السالبة واحترام قوانين البلد المستضيفة وإبعاد الممارسات الحزبية، بجانب تقديم الخدمات الاجتماعية ودعم القوات المسلحة والتبشير بالقيم والتقاليد السودانية السمحة.

وأضاف أن معايير اختيار أعضاء لجنة التسيير تتطلب أن يكون العضو من المغتربين المقيمين بصورة رسمية، ويتمتع بالكفاءة العالية والوطنية، بما يضمن أن تكون اللجنة جسمًا شرعيًا مقبولًا يمثل كافة أفراد الجالية ويخدم قضاياهم، مع دعم الدولة في جهودها.

وأشار الدكتور عبد الرحمن إلى أن زيارته لمدينة جدة جاءت لمناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهم المغتربين، والعمل على معالجة بعض الإشكاليات بالتنسيق مع القنصلية العامة بجدة، إلى جانب بحث مشروع العودة الطوعية باعتباره أحد مشاريع الدولة لإعادة السودانيين إلى وطنهم.

وأردف قائلًا: “المرحلة الحالية تتطلب تكوين أجسام شرعية تتعاون مع القنصلية في تنفيذ مشاريع مثل العودة الطوعية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجالية.”

وفي ختام تصريحه، أشاد الدكتور عبد الرحمن بالدور الكبير الذي قامت به القنصلية العامة بجدة، ممثلة في القنصل العام، في تقديم الخدمات للمواطن السوداني، ودعمها لمشروع العودة الطوعية.

