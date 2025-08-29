اغتيال رئيس ناد تركي داخل أحد المقاهي في إسطنبول

قُتل تونجاي ميريتش، رئيس نادي علم داغ الرياضي التركي، إثر تعرضه لعملية اغتيال بطلق ناري في الرأس داخل أحد المقاهي في منطقة تشيكميكوي بمدينة إسطنبول.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم، إذ أطلق مجهول النار من مسافة قريبة على ميريتش بينما كان يجلس في المقهى، ثم لاذ بالفرار بشكل سريع.

وتم نقل ميريتش إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه لاحقاً.

وقد باشرت الشرطة التركية عملية أمنية موسّعة لضبط المشتبه به، مستعينة بتسجيلات المراقبة في الموقع.

