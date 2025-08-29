محكمة الاستئناف تخفف عقوبة شاب متهم بتهديد فتاة عبر تطبيق تعارف

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات إلى سنة واحدة لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة.

وكانت قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات لأنه بتهديد فتاة.

وتعود وقائع الجناية إلى العام الماضي عندما تعرف المتهم على المجنى عليها عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتعارف على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المجنى عليها بإرسال صور وفيدوهات خليعة للمتهم ظنا منها أن المتهم أمريكى الجنسية ومقيم فى أمريكا ثم اكتشفت بالصدفة أن من تتواصل معه مصرى ومقيم فى مصر

فامتنعت عن إرسال فيديوهات وصور له.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم قام بتهديدها بنشر الصور والفيديوهات فقامت بالابلاغ عنه وتم القبض عليه وتحريز التليفون اطوإحالته للمحاكمهكة وصدر حكم محكمة جنايات أول درجة عليه بالسجن ١٠ سنوات.

وقال الدكتور أمام الحفناوي، محامي المتهم أن والدة المتهم لجأت له للحضور معه فى الإستئناف ( لأن المتهم يتيم الأب.

وأكد ، أنها حضرت اليوم وقررت أمام هيئة المحكمه الموقرة اننى لن أطلب استدعاء المجنى عليها سترا لها لأن أسرتها لا تعلم أى شيء عن القضية ولا عن وقائعها لأن البنت أبلغت دون علم أسرتها لعدم فضحها بما ارسلته واننى متنازل عن مناقشتها حرصا على سترها وترافعت مقررا أن المجنى عليها هى من حرضت المتهم على الجريمة بإرسالها صورها وفيديوهاتها له وكانت تصور نفسها فى غرفتها وأهلها لا يعلمون ماذا تفعل.

صدر الحكم الخميس أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب وعضوية المستشارين فتحى سليمان الشاورى وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد النفاض فى استئناف الحكم الصادر بالسجن لمدة عشر سنوات من محكمة جنايات القاهره فى جناية تهديد وابتزاز متهم فيها شاب يبلغ من العمر ٢٣ سنة ومتهم بأنه هدد وابتز شابة تبلغ من العمر ٢١ سنة وطالبة فى كلية من الكليات المرموقة وتقيم فى أرقى منطقة فى مصر .

صدى البلد