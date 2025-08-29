أول جامعة تمتحن طلابها من داخل مقارها بأم درمان.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة الخرطوم

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوي موسى يوم الاربعاء اجتماعًا مع مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب بمكتبه بالجامعة، خلال زيارة الوزير للجامعة في إطار جهد الوزارة للوقوف على حجم الدمار الذي أصاب الجامعة جراء الانتهاكات الكبيرة للمتمردين لمؤسسات الدولة خلال فترة الحرب.

كما وقف الوزير على جهود إدارة الجامعة خلال فترة الحرب وما بعد تحرير الخرطوم، خاصة فيما يتعلق بعمليات النظافة وتقييم الضرر وسير العملية التعليمية والامتحانات، خاصة في مجمع كلية التربية بأم درمان كأول جامعة تمتحن طلابها من داخل مقارها بأم درمان.

وقدم مدير الجامعة شرحاً وافياً لأحوال الجامعة خلال فترة الحرب وما بعد تحرير الخرطوم بشأن استمرار العملية التدريسية وعقد خمس دورات لامتحانات الطلاب داخل وخارج السودان، واخيراً برنامج العودة التدريجي وتشكيل لجان الإعمار لحصر الضرر ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة والوسائل المتاحة وجهد الوزارة ودعمها لإعادة الإعمار.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمبادرة جامعة الخرطوم بعقد امتحانات الدورة الخامسة للطلاب داخل مباني كلية التربية، الأمر الذي شجع الكثير من الجامعات لتحذو حذوها بوصفها نموذجاً ورائداً للتعليم العالي ومؤسساته.

كما تحدث الوزير عن خطة وزارته لإعادة الإعمار للجامعات السودانية واستعادة العملية التدريسية ودعم البنيات التحتية من معامل وقاعات ومكاتب وتوفير الاحتياجات الضرورية لها.

وتناول الوزير موضوع تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات بغرض تحقيق الاستقرار المطلوب.

وقد أشاد الوزير بنتائج البحث العلمي الأخير لجامعة الخرطوم، والذي أجرته كلية الطب والعلوم والصيدلة برئاسة بروفيسور مصطفى إدريس المدير السابق للجامعة، بالتعاون مع جامعة كوموتو اليابانية، والذي نتج عنه إيجاد عقار جديد لمرض الإيدز بوصفه مرضًا عالميًا، ونتائج البحث سيستفيد منها العالم، مؤكداً اهتمام وزارته بالبحث العلمي في كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد.