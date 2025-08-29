تجاوز آثار الحرب.. وزير البنى التحتية والنقل يزور الهيئة العامة للسكك الحديد

في إطار جولاته التفقدية واهتمامه بترقية الأداء في مؤسسات النقل، قام وزير البنى التحتية والنقل، الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، الخميس، بزيارة إلى مقر الهيئة العامة للسكك الحديد بعطبرة، حيث التقى بقيادات الهيئة واستمع إلى تقارير الأداء وخطط التطوير المستقبلية.

وكان في استقبال الوزير المهندس المستشار موسى القوم الجهدي، المدير العام للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

وأكد الوزير أن السكك الحديد تمثل العمود الفقري لاقتصاد السودان، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت خطة طموحة لتأهيل وتحديث الخطوط الحالية، إلى جانب مشروعات لإنشاء خطوط جديدة لربط السودان بدول الجوار، في إطار شراكات استراتيجية عبر نظام (BOT) مع دول شقيقة وصديقة.

وأضاف رغم التحديات التي فرضتها الحرب وتأثيرها الكبير على البنية التحتية، فإننا عازمون على إعادة تأهيل ما دُمّر وتقديم النقل كرافعة حقيقية للتنمية والاقتصاد.

كما شدد على أن قضايا العاملين تأتي ضمن أولويات الوزارة، من حيث الاستحقاقات وتحسين بيئة العمل، مؤكداً أن تقدم الأداء المؤسسي لا ينفصل عن استقرار الكوادر ورفاههم.

من جانبه، استعرض المدير العام للهيئة المهندس موسى القوم الجهدي، ونائبه للتشغيل د. محمد نعيم نائل، موقف تنفيذ خطة الهيئة (2020 – 2025)، مشيرين إلى اكتمال تأهيل خط عطبرة – شندي – الخرطوم، واستئناف حركة قطارات الركاب والبضائع بين بورتسودان وعطبرة والخرطوم.