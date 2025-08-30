لدى لقائه المنصوري وسيف النصر .. والي نهر النيل يستعرض إمكانيات الولاية الاقتصادية والاستثمارية

استعرض الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، والي ولاية نهر النيل، إمكانيات الولاية الاقتصادية والاستثمارية التي تجعلها قاطرة للاقتصاد السوداني وقبلة للمستثمرين.

جاء ذلك لدى استقباله الخميس لوزيري الثروة الحيوانية، الدكتور أحمد التجاني، ووزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، بمكتبه بالدامر .

حيث قدم والي الولاية تعريفاً شاملاً عن الولاية وعن الإمكانيات التي تتمتع بها في مجالي النقل والثروة الحيوانية، موضحاً أن موقع ولاية نهر النيل الوسط يربط بين الولايات وبين العاصمة الاتحادية والموانئ الرئيسية على البحر الأحمر في بورتسودان وعثمان دقنة في سواكن.

وأضاف والي نهر النيل أن الولاية بها رئاسة السكة حديد في عطبرة وبها مطار عطبرة الدولي، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد من الولايات بطرق معبدة، مؤكداً أن البنى التحتية في الولاية هي داعمة للحركة الاستثمارية والصناعية التي تشهدها الولاية.

واستعرض الوالي الإمكانيات التي تتمتع بها الولاية في مجال الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية التي تعطي منتجاً نظيفاً خاليا من آثار الأسمدة والتسمين الصناعي، وضرب والي نهر النيل نموذجاً بمصنع تالا للحوم في شندي الذي ينتج (3) آلاف رأس من الحيوانات المذبوحة للتصدير الخارجي، وأن سعة المصنع التصميمية تصل إلى (7) آلاف رأس.

وأبان الوالي أن تكامل تلك الإمكانيات يجعل من ولاية نهر النيل قوة اقتصادية.

من جانبه، كشف وزير البنى التحتية عن خطة لتوسيع مواعين النقل وربط البلاد داخلياً وخارجياً، فيما أكد وزير الثروة الحيوانية أن وزارته وضعت خطة استراتيجية لنهضة وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد.