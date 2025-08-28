كامل ادريس يزور جامعات الخرطوم والنيلين والسودان للعلوم والتكنولوجيا والعلوم الطبية والتكنولوجيا

جدد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس الدعوة للسودانيين بالعودة إلى العاصمة الخرطوم رمز السيادة.

جاء ذلك خلال تفقده الخميس ضمن زياراته التفقدية للمرافق الخدمية بولاية الخرطوم، رفقة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، عدداً من الجامعات شملت جامعات الخرطوم والنيلين وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.

ووقف خلالها على حجم الدمار وعملية نقل المقار وتهيئة البيئة والاستعدادات لاستئناف الدراسة عبر كلياتها بالولاية.

وقال د. كامل إدريس خلال تفقده اليوم جامعة النيلين إن زيارته للجامعات تأتي باعتبار أن التعليم هو من مقومات التنمية الأساسية، وهي دعوة للمواطنين إلى العودة الطوعية وتشجيعهم وتحفيزهم.

مبيناً أن الجامعات والمعاهد العليا والفنية سوف تعود إلى أحسن مما كانت عليه.