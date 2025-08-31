«الداخلية» تضبط تيك توكر لنشر فيديوهات خارجة والرقص بملابس خادشة – صور

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصري اليوم