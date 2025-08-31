روبي تشعل ختام مهرجان المسرح الروماني بإطلالة «السندريلا» وأجواء عائلية – صور

أحيت الفنانة روبي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ختام مهرجان المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وأعربت روبي عن سعادتها البالغة بهذا الحفل، حيث قالت عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«⁨بجد من أحلى الحفلات اللي عملتها السنة دي ،

حفلة ختام مهرجان المسرح الروماني في العلمين.. جمهور جميل كنت مبسوطة جدا معاكم ويارب انتوا كمان تكونوا اتبسطوا».

ظهرت روبي بإطلالة أنيقة مستوحاة من أسلوب «السندريلا» سعاد حسني، حيث ارتدت فستانًا لافتًا، وحضرت بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام، وكان في استقبالهما المنتج وليد منصور.

وقدمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها الاستعراضية التي أشعلت الأجواء، من بينها: «قلبي بلاستيك»، «ليه بيداري كده»، «3 ساعات متواصلة» و«حتة ناقصة»، إلى جانب عدد آخر من الأغنيات التي اختارتها تلبية لرغبات الجمهور، الذي تفاعل معها بحماس على مدار ساعة ونصف تقريبًا.

وشهد الحفل لحظة مميزة بصعود ابنتها بجانب ابنتي شقيقتها كوكي إلى خشبة المسرح، حيث شاركتا خالتهما الغناء وسط تفاعل كبير من الجمهور، في لفتة عكست الأجواء العائلية التي تميز بها الحفل.

وقام بتقديم الحفل تامر بيجاتو وفي ختام فقرتها وجهت روبي الشكر للجمهور ومنظم الحفل وليد منصور وكل من ساهم في انجاحه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي كان مسلسل «أخواتي» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشاركها بطولته نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، بمشاركة على صبحي وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

المصري اليوم