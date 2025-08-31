سيدة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: «عايزني أعيش معاه من غير موبايل»

أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تقدمت سيدة ثلاثينية بدعوى طلاق ضد زوجها بعد عام من زواجهما، مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء الدعوى هو شكه المفرط فيها، وغياب الثقة بينهما، وهو ما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما أمرًا مستحيلًا.

وقالت الزوجة في صحيفة دعواها إنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب خلال مناسبة عائلية، ولفت نظرها هدوؤه الشديد وكلامه القليل، في البداية، مشيرة إلى أنها وافقت على الارتباط بعد فترة خطوبة قصيرة لم تظهر خلالها أي بوادر للشك أو الغيرة المفرطة، وأضافت: «في الخطوبة كان إنسان محترم وبيظهر قدام الناس إنه هادي وعاقل، وعمري ما توقعت إنه بعد الجواز هيتحوّل لشخص بيشك في كل نفس باخده».

وأضافت أنها عانت منذ بداية الزواج من غيرة زوجها الزائدة، لكنها لم تتوقع أن تصل إلى حد المنع من أبسط حقوقها «من أول يوم جواز وهو بيشك في كل تصرفاتي، حتى خروجي لبيت أهلي لازم بموافقته وتحت رقابته، ومع الوقت الموضوع بقى خانق جدًا».

وأشارت الزوجة إلى واقعة اعتبرتها نقطة فاصلة في حياتها الزوجية، قائلة: «رفض تمامًا يكون عندي تليفون محمول، وكل ما أطلب واحد يقولي: إنتِ مش محتاجة موبايل، ولو عايزة تكلمي أهلك كلميهم من تليفوني وأنا سامع المكالمة، حسيت إني عايشة في سجن مش في بيت زوجية».

وأكدت أن زوجها كان يفتش حقيبتها وملابسها بشكل يومي، ويفرض عليها قيودًا في كل تفاصيل حياتها، حتى إنها لم تعد قادرة على التواصل مع أسرتها أو صديقاتها بشكل طبيعي، وتابعت: «الشك خلّى حياتنا سلسلة من المشاكل، مفيش يوم بيعدي من غير خناقة واتهامات، ومع الوقت ماعدش في أي ود ولا أمان».

وأضافت الزوجة أنها حاولت أكثر من مرة الإصلاح وطلبت تدخل الأهل، لكن الزوج لم يتراجع عن تصرفاته، بل زاد الأمر سوءًا، مما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور والشقاق.

وطالبت أمام المحكمة بتطليقها، مؤكدة أن استمرار العلاقة بات مستحيلًا في ظل غياب الثقة وتحول البيت إلى «قيد خانق» على حد وصفها.

المصري اليوم