بدلًا من الاعتزال.. ياسمين الخطيب لـ شيرين عبدالوهاب: «حوّلي معاناتك لمزيكا وأغاني»

توجّهت الإعلامية ياسمين الخطيب بنصيحة مؤثرة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تداول أخبار عن نيتها في اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة.

ياسمين الخطيب توجه نصيحة إلى شيرين عبدالوهاب

وأكدت ياسمين الخطيب خلال حلقة من برنامجها مساء الياسمين، أن الفنان الحقيقي يستطيع أن يحوّل معاناته وأوجاعه إلى حالة إبداعية ملهمة، داعية شيرين إلى عدم الاستسلام، بل استغلال الألم كوقود لإنتاج فن أصيل.

وقالت ياسمين في رسالتها: «نصيحتي لشيرين إنها تنتج لنفسها بغض النظر عن الحالة اللي بتمر بيها، لأن الإبداع بيخرج من رحم المعاناة.. كامل الشناوي كتب أعذب قصائده وهو يتألم، وقُصي بن الملوح كتب كل قصايد حبه وهو معذب، أيًا كانت المعاناة اللي بتمري بيها يا شيرين، حوّليها لمزيكا وأغاني».

ولاقت تصريحات ياسمين تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من محبي شيرين الذين طالبوها مرارًا بعدم الاعتزال ومواصلة مسيرتها، مشيرين إلى أن غيابها يُشكل فراغًا حقيقيًا في الساحة الغنائية.

المصري اليوم