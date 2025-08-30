رئيس المقاومة الشعبية بجنوب دارفور يدعو الإدارات الأهلية للانسحاب من مليشيا أسرة دقلو

دعا رئيس المقاومة الشعبية بولاية جنوب دارفور، الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم إسماعيل، الإدارات الأهلية وأبناء دارفور عموماً إلى الانسحاب من صفوف مليشيا أسرة دقلو التي – على حد تعبيره – استغلت أبناء دارفور وكردفان وقوداً لحربها ضد المواطنين.

وأكد في مقابلة مع (سونا) أن المقاومة الشعبية بجنوب دارفور تعد من أقدم اللجان على مستوى السودان، مبيناً أن الوالي بشير مرسال كان أول من بادر بتكوين لجنة للمقاومة الشعبية بالولاية، والتي وضعت خططاً إطارية وتفصيلية لإسناد القوات المسلحة.

وأوضح أن عمل المقاومة الشعبية يتم عبر ثلاثة محاور تشمل: المحور الرئيسي: استنفار أبناء دارفور للوقوف مع الفرقة (16) مشاة، ومحور الاستنفار: تجهيز المستنفرين عبر الإدارات الأهلية والتنسيقيات والتحاقهم بالقوات المسلحة، ومحور المواجهة: التصدي لمؤامرات المليشيا ومنع تجنيد الشباب واستقطابهم قبليا .

وأشار إسماعيل إلى أن بعض قيادات القبائل انخرطت في صفوف المليشيا، غير أن العديد منهم عادوا إلى صفوف الوطن بعد سحب أبنائهم من المليشيا، وساهموا في تزويد القوات النظامية بالمعلومات اللازمة.

وكشف عن خطط استراتيجية لتحرير ولايات دارفور عقب تحرير الخرطوم والجزيرة، مؤكداً أن العمليات تجري الآن بمشاركة متحركات عسكرية كبيرة تشمل متحرك الصياد والفرقة (16) إلى جانب المستنفرين والمجاهدين.

وفيما يتعلق بحصار الفاشر، نوه إلى جهود يقودها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عبر لجنة شعبية عريضة تعمل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً لفك الحصار، مبشراً بقرب نهاية التمرد في الإقليم.

وأشار رئيس المقاومة الشعبية إلى أن الإدارات الأهلية بجنوب دارفور وفرت حواضن للمليشيا بحشد أكثر من 7 آلاف فرد، إلا أن قوى وطنية مضادة تمكنت من تحييد أبنائها ودفع أكثر من ألفي مستنفر للقتال مع القوات المسلحة.

وأكد أن انهيار صفوف المليشيا خلال المعارك الأخيرة حول الفاشر ساهم في انشقاق وعودة بعض قياداتها، متوقعاً أن تتسع دائرة العودة في الفترة المقبلة.