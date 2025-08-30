مستشفى السلام الجامعي بمدينة عطبرة تتسلم دعماً دوائياً بأكثر من 20 مليار جنيه

تسلمت مستشفى السلام الجامعي بعطبرة صباح الجمعة دعماً دوائياً تفوق قيمته الـ20 مليار جنيه، قدمه الفريق شرطة (م) د. بشير الطاهر عضو مجلس إدارة المستشفى وعضو رابطة أبناء أم الطيور بالخرطوم، وذلك في إطار مبادراته المتواصلة لدعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع.

وشمل الدعم أدوية الملاريا والأمراض المستوطنة، إضافة إلى كميات مقدرة من أدوية الأطفال.

وأكد د. الطاهر سعيه بالتنسيق مع إدارة المستشفى لتوفير جهاز منظار جراحي وجهاز أشعة مقطعية خلال الفترة القليلة القادمة.

حضر مراسم التسليم بروفيسور حسن الحاج الصائم مدير جامعة وادي النيل، والشيخ عبدالعزيز أحمد عوض السيد رئيس مجلس الجامعة، ودكتور وليد الحاج المدير العام للمستشفى، إلى جانب ممثل لجنة أم الطيور.

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة التي تسهم في تعزيز الخدمات الطبية بالمستشفى، وتؤكد الدور الكبير الذي يضطلع به أبناء المنطقة في دعم المؤسسات الصحية والجامعية.