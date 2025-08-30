حكومة غرب كردفان تستقبل قافلة مبادرة رئيس مجلس السيادة بالأبيض

استقبل والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، وأعضاء حكومته الجمعة بمدينة الأبيض، قافلة مبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المخصصة لدعم أسر الشهداء والنازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب تحت شعار “عافية وطن”.

وأعرب الوالي عن تقديره لجهود رئيس مجلس السيادة وحكومة المركز وكل الجهات ذات الصلة في دعم نازحي الولاية خلال هذه المرحلة الاستثنائية جراء انتهاكات مليشيا دقلو المتمردة، داعيًا لمزيد من الدعم الإنساني، وأشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في معركة الكرامة، مؤكدًا أن تحرير غرب كردفان بات قريبًا.

كما ثمن الوالي تعاون حكومة شمال كردفان في رعاية النازحين، مؤكدًا وقوف حكومته ومواطني ولايته خلف القوات المسلحة.

من جانبه، أوضح نائب الوالي آدم كرشوم نورالدين أن حكومته بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع المركز لمعالجة الأوضاع الإنسانية، مشددًا على الحاجة لمزيد من التدخلات العاجلة خاصة مع تزايد الأمطار.

وفي السياق، أشاد مفوض العون الإنساني بالولاية المنا دفع الله محمد جبارة بالمبادرة، مؤكدًا وجود أكثر من (32) ألف أسرة نازحة بمحلية شيكان موزعين على أربعة مراكز إيواء، إضافة إلى أكثر من (42) ألف أسرة ما زالت عالقة بالولاية.