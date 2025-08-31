محطة كهرباء بانت التحويلية تعود للخدمة بعد انقطاع طويل

عادت محطة بانت التحويلية للكهرباء إلى الخدمة مجدداً وذلك بعد توقف طويل اثر انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وذلك في إنجاز مهم يُعزز من إمدادات الطاقة الكهربائية لقطاعات واسعة من ولاية الخرطوم.

جاء ذلك خلال تشغيل المحطة يوم الخميس، بحضور كل من مهندس مستشار عبد الله أحمد محمد، مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، والمهندس ياسر محمد الشاذلي، مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والمهندسين والفنيين والعمال.

يشار إلى أن عودة المحطة للخدمة تمت بجهود مضنية ومتواصلة من قبل مهندسي وفنيي الصيانة والتشغيل، الذين عملوا على تأهيل الخط الناقل للكهرباء (الجموعية – بانت)، مما مكن المحطة من العودة للعمل بكامل طاقتها.